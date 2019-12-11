شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن سلمان: طموح لا حدود له والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن حجم ميزانية 2020 يعكس سمة تعيشها بلادنا منذ انطلاق رؤية 2030، وهي الطموح الذي لا حدود له، رافعا التهاني والتبريكات لخادم الحرمين وولي عهده، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، رافعا أسمى الشكر والتقدير على الدعم الذي يحظى به قطاع الطاقة ما انعكس على الميزانية.

وقال إن قطاع الطاقة يحظى بدعم غير محدود من قبل خادم الحرمين، وولي العهد، مؤكدًا أن السياسة البترولية للمملكة تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات البترول، وأن المملكة ليست أكبر مصدر للبترول للعالم فحسب، بل الأكثر موثوقية عالميا، ما يحقق اطمئنانا وتوازنا في أسواق البترول، ويسهل كل احتياجات إمداد الطلب العالمي المتزايد.