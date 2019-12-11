شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: السياسة الحكيمة وفرت رغد العيش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد مفتي عام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء عبدالعزيز آل الشيخ، أن الله تعالى قد أنعم على هذه البلاد المباركة بنعم عظيمة هي: الإيمان والتمسك بتعاليم الشريعة الإسلامية، والأمن، والرخاء ورغد العيش ونشكره تعالى على ما من علينا بهذه النعم.

وأضاف بمناسبة صدور الميزانية 2020: «إن بلادنا المباركة منذ أن وحّدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - تحت راية واحدة، راية التوحيد والإيمان، وقضى على مظاهر التفرق والتشرذم فيها أصبح الشعب السعودي يعيش بفضل الله تعالى في ظل قيادة رشيدة واحدة تحرص على مصالحهم وتعمل لأجل راحتهم وتسعى في تحقيق الأمن والحياة الكريمة لهم».

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وبين آل الشيخ أنه بفضل الله ثم بانتهاج السياسة الحكيمة من قبل حكومة المملكة في مختلف المجالات والقطاعات والحرص على الأخذ بأسباب التقدم، ازدهرتْ في المملكة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتطور التعليم بمختلف مستوياته، وتحققتْ إنجازات عظيمة على مختلف الأصعدة.

ولفت إلى أن مما ساهم في تحقيق تلك المنجزات والتطور والازدهار ما تخصصه الدولة من ميزانيات ضخمة وأموال طائلة كل سنة تنفق في سبيل التنمية والتطوير والبناء، ومن تلك الميزانيات ميزانية 2020 التي تم تخصيص الجزء الأكبر منها للقطاعات الحيوية التي يحتاجها المواطنون ومنها التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، مما يظهر اهتمام وحرص الحكومة على تحقيق كل ما فيه نفع للمواطنين، وكل ما فيه حماية للوطن وأمنه ومكتسباته، ليعيش الناس في أمن وأمان وحياة كريمة في ظل القيادة الرشيدة الحكيمة.

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة بنعمة من الله تعالى ثم بتمسكها بشريعة الإسلام وتطبيق أحكامها في سائر شؤون الدولة والرعية حققت مكانة مرموقة في قلوب الناس، وفتح الله عليها أبواب الخيرات والرغد من العيش الكريم، وتحقق فيها الرخاء المعيشي، والنمو الاقتصادي، وتم تحقيق إنجازات كبيرة وقامت مشروعات عملاقة حتى أصبحت في فترة وجيزة في مصاف الدول المتقدمة، وتبوأتْ مكانة لائقة بين دول العالم.