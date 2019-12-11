ولي العهد يهنئ كروسي بتنصيبه مديراً لـ «الطاقة الذرية»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً برفاييل كروسي لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتمنى الأمير محمد بن سلمان التوفيق لكروسي في مهامه، مجددا التأكيد على تعاون المملكة وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.



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