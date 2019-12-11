شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: استمرار الصرف يشمل كافة المتقاعدين ومستفيدي «ساند» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) اكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز أن استمرار الصرف سيشمل كافة المواطنين المتقاعدين الذين يتسلمون معاشات تقاعدية من المؤسسة ومعاشات العجز غير المهني وعائدات العجز غير المهني وكذلك المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، كما سيتم صرف البدل لمعاشات الوفاة. وأشار القويز إلى أن صدور هذا الأمر يعكس حرص القيادة الرشيدة على رعايتها واهتمامها الكريمة للمتقاعدين وأفراد عائلاتهم وتلمس احتياجاتهم. وأوضح أن المؤسسة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الكريم.

اكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز أن استمرار الصرف سيشمل كافة المواطنين المتقاعدين الذين يتسلمون معاشات تقاعدية من المؤسسة ومعاشات العجز غير المهني وعائدات العجز غير المهني وكذلك المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، كما سيتم صرف البدل لمعاشات الوفاة. وأشار القويز إلى أن صدور هذا الأمر يعكس حرص القيادة الرشيدة على رعايتها واهتمامها الكريمة للمتقاعدين وأفراد عائلاتهم وتلمس احتياجاتهم. وأوضح أن المؤسسة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الكريم.

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