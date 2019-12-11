خادم الحرمين يكرم رؤساء الوفود الخليجية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء) في قصر الدرعية مأدبة غداء تكريماً لإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء) في قصر الدرعية مأدبة غداء تكريماً لإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعقب المأدبة ودع خادم الحرمين الشريفين إخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، متمنياً لهم سفراً سعيداً.



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