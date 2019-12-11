شكرا لقرائتكم خبر عن الجدعان: لا ضرائب جديدة في 2020.. والتويجري: البطالة التحدي الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حازم المطيري (الرياض) @okaz_online

نفى وزير المالية محمد الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بميزانية 2020، فرض أي ضرائب جديدة في الوقت الحالي، مبينا أنه لن تفرض إلا بعد دراستها.

وبين أن الحكومة استطاعت خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية من مستويات 12% ليصل إلى 4.7% هذا العام.

وبين أن انخفاض الإنفاق الفعلي لعام 2019 عن التقديري، لتحقيق نتائج مميزة في كفاءة الإنفاق، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص بعض المشاريع التي تم البدء فيها في 2019.

وأوضح أن كفاءة الإنفاق ساهمت في انخفاض تكاليف بعض المشاريع وبرامج التشغيل والصيانة، إضافة إلى تحقيق نجاحات مميزة في القطاعات الحكومية بالعمل مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

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وفي ما يخص الجانب الآخر المتعلق بمشاركة القطاع الخاص قال الجدعان: «بعض المشاريع الحكومية التي بدأت الدولة العمل فيها في 2019 كان من المفترض أن تصرف عليها الحكومة مثل مشاريع التحلية ومشاريع الصرف الصحي وبعض المشاريع التعليمية (المدارس)، ولكن صرف عليها القطاع الخاص من خلال عقود طويلة الأجل مع الحكومة».

وبين أن كفاءة الإنفاق تعتمد على تنفيذ المشاريع بدون المبالغة في الأسعار وبدون المساس بالجودة والنوعية والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من الميزانية 2020 رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استمرارية بناء البنية التحتية.

من جهته، وصف وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري البطالة بالتحدي الأول، وبين أنه لا يمكن النظر إلى حل البطالة بشكل جزئي، وإنما يجب النظر لها بشمولية.

وأوضح خلال ملتقى الميزانية، الذي انعقد أمس (الثلاثاء) في الرياض، أن حل موضوع البطالة يعتمد على التعليم والمهارات المطلوبة لسوق العمل والقطاع الخاص الذي يساعد في النمو والاستثمارات الأجنبية. وبين أنه سيتم إعلان أرقام البطالة للربع الثالث يوم (الأحد) القادم، مضيفا أنه يأمل أن يتم إنهاء العام بأرقام أفضل، مؤكدا أن الوزارة في الطريق الصحيح.

وأضاف: «خلال عام 2019 تكونت لدى وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات كبيرة تدعم اتخاذ القرار وتدعم السياسات التي هي محور ميزانية 2020، والتي بنيت على قياسات محددة وأهداف واضحة مثل خلق الوظائف ودعم المحتوى المحلي وكفاءة الإنفاق».