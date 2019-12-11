شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الهيئة العامة للجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون. وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه تم التنسيق مع مكافحة⁩ المخدرات وتم ضبط المستقبلين للكمية. وذكرت الهيئة أن هذه العملية تعد من أكبر محاولات التهريب خلال السنوات الماضية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.