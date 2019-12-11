شكرا لمتابعة خبر عن بلدية ينبع تكشف حقيقة الإهمال وطفح المجاري بسوق السمك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت بلدية محافظة ينبع، حقيقة الفيديو المتداوَل اليوم الثلاثاء، عن استمرار الإهمال، وعدم النظافة، وطفح المجاري في سوق السمك بالمحافظة.

أكدت البلدية أن ما ذُكر بالمقطع عارٍ من الصحة، ولا يمثل حقيقة ما وقع. مشيرة إلى أن ما حصل هو عبارة عن أعمال صيانة دورية لشبكة التصريف بسوق السمك ناتجة من انسداد بالمواسير بمنطقة التقشير بسبب تراكم نواتج تقشير وتنظيف الأسماك بشكل معتاد؛ وهو ما يتطلب صيانتها دوريًّا.

وأضافت: باشرت فِرق الصيانة في تمام الساعة الثامنة صباحًا العمل بالموقع، ولم يستغرق العمل لفتح الانسداد سوى 40 دقيقة.