شكرا لمتابعة خبر عن علي العلياني: 5 جهات تعتذر عن المشاركة في أزمة الدخان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الإعلامي علي العلياني، مقدم برنامج «معالي المواطن»، على اعتذار 5 جهات عن المشاركة في حلقة أزمة الدخان.

وأوضح «العلياني»، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتذرت عن المشاركة وكذلك هيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة الصحة.

وأشار إلى أن هيئة الزكاة والدخل اختفت في ظروف غامضة بعدما وعدوا بالرد، فيما اكتفت هيئة الجمارك بكلمة «نعتذر».

يشار إلى أن مستهلكي التبغ اشتكوا من المنتج الجديد معتبرين أنه مغشوش، فيما أكد آخرين أن التبغ مخلوط بنشارة خشب.