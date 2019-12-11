شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه لمستخدمي الطرق بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيه مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض وتحديداً (طريق الدمام )و( طريق القصيم ). وحذرت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” من انعدام الرؤية بسبب الضباب. وقالت قوات أمن الطرق : يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه نظراً لوجود ضباب يحد من مدى الرؤية في بعض المواقع.

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