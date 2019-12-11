أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، أن المملكة جاءت ضمن أفضل 10 دول في مجموعة الاقتصادات النامية. وأوضح أن المملكة حققت هذا التقدم وفقاً لمؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية لعام 2019، حيث تقدّمت 3 مراتب عن عام 2018 الذي حققت فيه المرتبة الـ52. كما حقّقت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.7% في قيمة المؤشر، الذي يتضمّن 4 محاور فرعية: نسبة ملاك حسابات في مؤسسات مالية، نسبة مستخدمي الإنترنت، مؤشر الاعتمادية البريدي، وخوادم الإنترنت الآمنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة ضمن أفضل عشر دول في مجموعة الاقتصادات النامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.