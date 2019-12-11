GIF وتعليق من تركي آل الشيخ : توووليع

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن حفل شركة ميدل بيست في الرياض سيكون أضخم فعالية في الشرق الأوسط.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر مساء اليوم الثلاثاء: هذه أضخم فعالية في الشرق الأوسط.. أكثر من 100 Dj وفنان.. أهنئ شركة ميدل بيست لصناعة حدث عالمي من السعودية.. الفعالية أكلت الجو في الشرق الأوسط.. وبتكون مسك الختام لموسم الرياض الوضع توليييييع لا تقول ما لقينا تذاكر. كما نشر آل الشيخ GIF لرجل يطلق نارًا معلقًا عليه: “توووليع”.