أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن حفل شركة ميدل بيست في الرياض سيكون أضخم فعالية في الشرق الأوسط.
وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر مساء اليوم الثلاثاء: هذه أضخم فعالية في الشرق الأوسط.. أكثر من 100 Dj وفنان.. أهنئ شركة ميدل بيست لصناعة حدث عالمي من السعودية.. الفعالية أكلت الجو في الشرق الأوسط.. وبتكون مسك الختام لموسم الرياض الوضع توليييييع لا تقول ما لقينا تذاكر. كما نشر آل الشيخ GIF لرجل يطلق نارًا معلقًا عليه: “توووليع”.
كانت هذه تفاصيل خبر GIF وتعليق من تركي آل الشيخ : توووليع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.