شاهد.. تركي بن طلال يُشارك لاعبي “أبها” تمريناتهم

شارك أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال اليوم (الثلاثاء) مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في أداء التمرينات. وأظهر مقطع فيديو وقوف أمير المنطقة مع اللاعبين في ملعب التمرينات، ومشاركته في ركل عدد من الكرات.
ويجيء ذلك دعماً من الأمير تركي بن طلال لفريق أبها الذي يشارك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويحتل حالياً المركز التاسع في الترتيب برصيد 14 نقطة.
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