جدة.. نجاة خادمة سقطت من الدور الثالث بعد محاولتها الهروب من منزل كفيلها

نجت خادمة من الجنسية الأوغندية من الموت بعد سقوطها من الدور الثالث بعد أن حاولت الهروب من منزل كفيلها بحي الفيصلية.
وبحسب معلومات “سبق”، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن أفاد بأن خادمة من الجنسية الأوغندية التابعة له حاولت الهروب عن طريق المواسير من الدور الثالث بعد ذلك سقطت وتعرضت للإصابة في الظهر. وباشر الهلال الأحمر الموقع، وتم نقل الخادمة لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتولت الشرطة التحقيق في الحادثة بحكم الاختصاص.
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