عضو الشورى “دندري” تعلن موقفها من النقاب.. وتطالب “حقوق الإنسان” بالتدخل !

علقت عضو الشورى الدكتورة “إقبال درندري” على تقرير هيئة حقوق الإنسان، قائلة :”كانت هناك بعض ممارسات التمييز ضد بعض الفئات؛ وخاصة في مجال العمل مثل عدم تعيين النساء في بعض الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة أو من هم من فئة عمرية حديثة، وتم والحمد لله معالجة الكثير من هذه الممارسات بالتشريعات الحازمة من الدولة”.

وأضافت: “ظهر لنا نوع جديد من قبيل ممارسات التمييز ومن أهمها المظهر وماذا يلبس الشخص وخاصة ضد بعض النساء، واليوم وفي عصر الرؤية هناك جهات فهمت الرؤية خطأ فيما يبدو وأصبحت ترى الحجاب وصمة عار”، موضحة أنه “أصبحت هناك جهات لا تدعو لمناسبتها إلا غير المنقبات، ولا تعين مسؤولة منقبة بل هناك من يخجل من تعيينها في الوظائف التي بها مواجهة للجمهور، لكن في الحقيقة المظهر وارتداء النقاب من عدمه هو حرية شخصية للمرأة ولا ينبغي أن يتدخل فيه أي شخص مادامت تراعي أنظمة الدولة، وللأسف أصبحت ممارسات التمييز ضد المنقبات تتفشى في العديد من الجهات الحكومية والخاصة”. وطالبت “دندري” هيئة حقوق الإنسان بتفعيل دورها في التصدي لأشكال التمييز الحديثة حيث طالبت الهيئة بمتابعة ممارسات التمييز ضد النساء المنقبات المبنية على أساس المظهر والتصدي لها والمطالبة بمعاقبة الجهات التي تمارسها في التوظيف أو الأنشطة التي تقوم بها.