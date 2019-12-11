تفاصيل إدراج سهم #أرامكو … هنا

︎ . هنا سيتم بهذه الصفحة سيتم تغطية كل ماهو حصري و عاجل بما يخص إدراج سهم #أرامكو كونوا معنا لحظة بلحظة الساعة ٩ صباحاً / يوم الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠١٩ كل ماعليكم الضغط هنا أو تحديث الصفحة ♻️





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