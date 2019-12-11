اخبار السعوديه

ولي العهد يهنئ رفاييل كروسي بمنصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا برفاييل كروسي لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتمنى ولي العهد التوفيق لكروسي في مهامه، مجدِّدًا التأكيد على تعاون المملكة وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يهنئ رفاييل كروسي بمنصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا