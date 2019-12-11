ولي العهد يهنئ رفاييل كروسي بمنصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا برفاييل كروسي لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتمنى ولي العهد التوفيق لكروسي في مهامه، مجدِّدًا التأكيد على تعاون المملكة وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.