«خوجة» يروي موقفًا لا ينسى مع الأمير محمد بن سلمان

ثمّن وزير الثقافة والإعلام الأسبق السفير الدكتور عبدالعزيز خوجة موقف سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، معه يوم إعفائه من منصبه كوزير للإعلام، جاء ذلك خلال لقائه في برنامج «في الصورة» الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر على قناة «روتانا خليجية»، للحديث عن رحلته الطويلة في وزارة الإعلام.

وذكر «خوجة»، أن الأمير محمد بن سلمان قال له: «مهما ابتعدت فأنت في قلوبنا»، مؤكدًا أنه سيحمل هذا الجميل دائمًا في قلبه، وشدد على أنه قدّم الشكر على إتاحة الفرصة له للعمل مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

قال «خوجة»: «أحمد الله أن الثقافة انفصلت عن وزارة الإعلام بعد أن ناديت بذلك كثيرًا، ووزارة الإعلام كلها مطبات. والملك فهد رحمه الله علمني درس «رهيب» في ضرورة أن أتابع بنفسي أدق التفاصيل في وزارة الإعلام، كما أنه قدرني وأكرمني بمنحي درجه الأستاذية عند مغادرتي لوزارة الإعلام وعودتي للجامعة.

وكنت رافضًا لتفريط القناة الرياضية في الدوري السعودي، ولم أذهب مع رئيس الاتحاد السعودي أحد عيد في جلسة التوقيع، كما رفضت أن تكون في قنوات الحرمين «أي برامج».

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وحول عمله الدبلوماسي في السلك الدبلوماسي متنقّلًا كسفير للمملكة بين دول عدّة ومنها لبنان والمغرب، ذكر: «لابد للسفير أن يكون منصهرًا في وطنه سياسيًّا وفكريًّا وثقافيًّا؛ لأنه سيكون ممثلًا لهذا الوطن وليس ممثلًا لنفسه، والتجربة تعلم السفير «الحدس» الذي لا يخطئ فيعرف مع الوقت عن البلد الذي هو فيه أكثر مما يعرفه أبناؤه، وأهم درس تعلمته من تجربتي كسفير هو التواصل الإنساني.

تابع «تعرضت إلى 3 محاولات اغتيال لم يُعلن إلا عن واحدة فقط منها، وعملت في المغرب والملك الحسن الثاني كان يحترم ويوقر المملكة وجميع سفرائها بالمغرب، كما عملت سفيرًا في لبنان بمرحلة تعدّ من الأصعب في تاريخه الحديث بعيد اغتيال الرّئيس رفيق الحريري».

أما فيما يتعلق بالثقافة والشعر، أشار د. عبدالعزيز خوجة إلى أنه يفرح عندما تُغنّى إحدى قصائده لا سيما إذا نجح الملحن والمغني في التعبير عن الكلمات، مبينًا أن الفنان عبادي الجوهر أسهم في توصيل الإحساس في كلمات قصائده.