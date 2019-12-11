بالأرقام.. إنجازات وزارة الإسكان في 2019 وخطط متنوعة في 2020

كشفت وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، عن مستهدفاتها لعام 2020، وتتضمن تقديم خدمات متعددة لنحو 300 ألف أسرة سعودية، بينها 130 ألف أسرة ستسكن منازلها، مع ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة أنها تتجه لتوفير أكثر من 90 ألف قطعة أرض مجانية، عبر تطوير 72 مخطط بقيمة 5.2 مليارات ريال، والوصول إلى 204 آلاف عقد تمويلي جديد بقيمة 100 مليار ريال، وتوقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع.

وأكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن 300 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي تقدمها الوزارة، وأنه من بين الأسر المستفيدة 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع.

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وبلغة الأرقام، استفادت 300 ألف أسرة من الخيارات السكنية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، منها 106 آلاف أسرة سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، و14 ألف أسرة من مستفيدي «الإسكان التنموي» حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع.

وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، هناك 125 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، ضمن 70 مشروعًا في مختلف المناطق، مع البدء في تنفيذ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ضمن 58 مشروعًا، وتقيع عقود بأكثر من 8 مليارات مع 79 مقاول لتنفيذ البنية التحتية في المخططات السكنية، و165 ألف قرض مدعوم بقيمة 78 مليار ريال بالشراكة مع 14 جهة تمويلية.

وبخصوص تنظيم قطاع الإسكان، تم توثيق أكثر من 400 ألف عقد الكتروني سكني وتجاري عبر برنامج «إيجار»، وتسجيل 6 آلاف اتحاد ملاك عبر برنامج «ملاك»، وفرز 33 مليون م2 من الوحدات العقارية عبر برنامج «فرز الوحدات»، واعتماد 99 مخطط بمساحة 170 مليون م2 عبر برنامج «إتمام»، وصرف 1.8 مليار ريال من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء على تطوير البنية التحتية في المشاريع.