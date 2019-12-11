بالفيديو.. سيول بالمنطقة الشرقية بعد هطول أمطار غزيرة

شهدت المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حدّ السيول، ونشر خبير الأرصاد الجوية عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يوضح جريان السيول في مركز حرض التابع لمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

وأكد الحصيني، أن أمطارًا غزيرة هطلت اليوم أيضًا على منطقة الرياض (وادي الحريق، حوطة بني تميم). مشيرًا إلى أن المنطقة تشهد انتشارًا للضباب.

إلى ذلك توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا الأربعاء، على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، مشيرة إلى أن سماءً غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ساعة، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.