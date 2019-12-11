وزير الطاقة: سياستنا البترولية تستهدف تحقيق أمن وموثوقية الإمدادات

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن السياسة البترولية للمملكة تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات البترول.

وأضاف وزير الطاقة، أن المملكة ليست أكبر مصدر للبترول للعالم فحسب، بل هي الأكثر موثوقية عالميًّا، ما يحقق اطمئنانًا وتوازنًا بأسواق البترول، ويسهل كل احتياجات إمداد الطلب العالمي المتزايد، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة يحظى بدعم غير محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

ورفع وزير الطاقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين؛ بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020م، رافعًا أسمى الشكر والتقدير على الدعم الذي يحظى به قطاع الطاقة ما انعكس على الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أن حجم هذه الميزانية يعكس سمة تعيشها بلادنا منذ انطلاق رؤية 2030، وهي الطموح الذي لا حدود له.