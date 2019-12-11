شرطة تبوك تفند شكوى مواطن سرقت سيارته

أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك، عدم صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو يتذمر فيه أحد المواطنين من عدم تفاعل الدوريات الأمنية وشرطة محافظ حقل مع بلاغه عن تعرض سيارته للسرقة، حيث باشرت شرطة حقل بتاريخ 12 ربيع الآخر 1441، بلاغا من المواطن الذي يتحدث بمقطع فيديو عن سرقة سيارته وعدم اتهامه أحد بذلك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حينه، إلا أنه امتنع عن التعاون لاستكمال إجراءات التحقيق في بلاغه، بعد اتصاله وإفادته أنه عثر عليها في أحد الأودية التي تبعد 30 كم عن المحافظة، حيث بادرت الجهات المختصة بالبحث عنه وضبطه، وباستجوابه اتهم شخصين بسرقة سيارته، وتم استدعاؤهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.



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