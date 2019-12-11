العواد يستعرض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان



استعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد في لقائه مساعد الأمين العام، المستشار الخاص بالتمويل المبتكر من أجل التنمية في الأمم المتحدة فيليب دوست بلازي، في العاصمة الفرنسية باريس، جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان وتمكين المرأة. ولفت معاليه إلى الإصلاحات التي تشهدها السعودية في هذا المجال، التي تضمنت إصدار 60 قرارا في جميع جوانب حقوق الإنسان، حظيت المرأة منه بـ22 قرارا من أجل تمكينها، مشيرا إلى أن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده.

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