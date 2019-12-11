شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة المقدسة وجامعة أم القرى. وتهدف المذكرة التي وقعها من الجانبين أمين العاصمة المقدسة محمد عبدالله القويحص، ومدير جامعة أم القرى عبدالله بافيل، إلى تبادل البيانات لتحقيق التكامل في مجال المعلومات الهندسية للطرق والاجتماعية والأسرية بأنواعها المختلفة، كالبيانات والمسوحات والإحصاءات والمؤشرات وتحليلها، إضافة إلى التعاون المشترك في مجال البحوث وتنفيذها وتحكيمها، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع، وتنمية قدرات العاملين لدى الطرفين ومهاراتهم، من خلال الدعوة إلى المشاركة في الدورات التدريبية وحلقات النقاش، وفتح قنوات التعاون التفاعلي بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والتقنية، مما يحقق التكامل الإيجابي وتبادل الخبرات بين الطرفين، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. من جانب آخر، استقبل الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة رئيس مجلس إدارة جمعية دواء الخيرية عبدالناصر باطوق، وأعضاء الجمعية. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال وأهداف الجمعية، والتي توفر الدواء في منطقة مكة المكرمة بالمجان للمرضى المحتاجين.



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