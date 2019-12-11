9 ورش تحضيرية لمؤتمر الشبكات الذكية

العدادات الذكية
قدمت شركة المياه الوطنية ورشة عمل عن استخدام العدادات الذكية في قطاع المياه، واستعرضت فيها أنواع العدادات الإلكترونية ومزاياها كدقة قياس تدفق المياه وطول عمرها، وفوائد تطبيقها كتقليل التكلفة التشغيلية ورفع مستوى رضا العملاء والاستفادة من البيانات. وقدم المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية ورشة عمل عن التحديات التي قد تواجه عملية دمج نظم الطاقة المتجددة تخطيطيا وعملياتيا، كالذي مرت به بعض المرافق في أميركا وأستراليا من تذبذب لمستويات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نتيجة للعواصف والحرائق، حيث تستمر الجلسات لتختتم بالجلسات الثلاث الأخيرة والتي تقدمها شركة نوكيا وبرنامج اكتفاء، معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وشركة ضوئيات المتكاملة.
محاضرات تثقيفية
تقرر أن تقام 3 محاضرات تثقيفية تستهدف العامة وغير المتخصصين، حيث تقدم الشركة السعودية للكهرباء محاضرة عن خدمة حسابي وطريقة تسجيل العداد الكهربائي كخطوة أولى نحو الاستفادة من بقية الخدمات، والمحاضرة الثانية تقدمها شركة المياه الوطنية عن برنامج قطرة أحد البرامج الوطنية لترشيد استهلاك المياه، ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع لترشيد استهلاك المياه، وتقدم كذلك هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج محاضرة بعنوان «اعرف حقك وواجباتك في استهلاك الخدمة الكهربائية» بهدف زيادة الوعي لدى العامة. يذكر أنه سيكون يوم غد حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر.
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