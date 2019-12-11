160 ألف مستفيد من مبادرات صحة جازان في يومين

15 ألف متطوع
وأكد مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان الدكتور جابر بن محمد شراحيلي لـ«دوت الخليج»، أن عدد المبادرات الصحية التطوعية التي تم تنفيذها خلال يومي الجمعة والسبت بلغت 1500 مبادرة مختلفة المجالات نفذها 15 ألف متطوع من أبناء صحة جازان بمختلف المستشفيات والقطاعات والإدارة الصحية، ووصل الذين استهدفتهم مبادرات الصحة التي نفذت خارج أوقات الدوام الرسمي 160 ألف مستفيد في مختلف محافظات المنطقة.
تقليص انتظار المرضى
وأضاف الدكتور شراحيلي أن المبادرات التي تزامن تنفيذها في الوقت نفسه تنوعت بين المبادرات الفريدة والجماعية المنفذة خارج أوقات الدوام الرسمي للمنشآت وداخلها، تستهدف تقليص حالات الانتظار للمرضى والمراجعين، ومشاركة جنودنا البواسل وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية لمختلف المجتمع في جميع مواقع التجمعات السكانية في الأسواق والمتنزهات ومنازل المرضى، مشيرا إلى أنه يحق للموظفين من مختلف الجنسيات المشاركة في هذه المبادرة.
المبادرات الصحية
1500
زمن التنفيذ
يومان
عدد المنفذين
15 ألفا
المستفيدون
160 ألفا
من أهم المبادرات
الطبابة الجبلية
تطعيم سكان الهجر
مبادرات صحية لدعم المرابطين
احم عائلتك من السكري
دورك في رعاية المريض
احم نفسك من الأنفلونزا
مريضك يهمنا
نعم أنا في خدمتك
الزواج الآمن
خطورة المضادات الحيوية
الأيدي النظيفة تنقذ الأرواح
افحص نبضك ليطمئن قلبك
افحص واطمئن
الأشعة أمان
الإعاقة ليست نهاية الحياة
الأمراض المزمنة
التسوق الصحي
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