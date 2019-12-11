160 ألف مستفيد من مبادرات صحة جازان في يومين

في تظاهرة تطوعية هي الأكبر من نوعها في منطقة جازان، نفذت إدارة المشاركة المجتمعية بصحة المنطقة خلال 48 ساعة من مطلع هذا الأسبوع، 1500 مبادرة صحية تطوعية متزامنة في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة والشريط الحدودي، وذلك ضمن برامج إدارة المشاركة المجتمعية # تطوع_صحة 3. المستشفيات والقطاعات والإدارة الصحية تستهدف أكثر من 160 ألف مستفيد من المواطنين والمقيمين في منطقة جازان من خلال 3 مسارات مختلفة ينفذها 15 ألف متطوع من الرجال والنساء.

15 ألف متطوع

وأكد مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان الدكتور جابر بن محمد شراحيلي لـ«دوت الخليج»، أن عدد المبادرات الصحية التطوعية التي تم تنفيذها خلال يومي الجمعة والسبت بلغت 1500 مبادرة مختلفة المجالات نفذها 15 ألف متطوع من أبناء صحة جازان بمختلف المستشفيات والقطاعات والإدارة الصحية، ووصل الذين استهدفتهم مبادرات الصحة التي نفذت خارج أوقات الدوام الرسمي 160 ألف مستفيد في مختلف محافظات المنطقة.

تقليص انتظار المرضى

وأضاف الدكتور شراحيلي أن المبادرات التي تزامن تنفيذها في الوقت نفسه تنوعت بين المبادرات الفريدة والجماعية المنفذة خارج أوقات الدوام الرسمي للمنشآت وداخلها، تستهدف تقليص حالات الانتظار للمرضى والمراجعين، ومشاركة جنودنا البواسل وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية لمختلف المجتمع في جميع مواقع التجمعات السكانية في الأسواق والمتنزهات ومنازل المرضى، مشيرا إلى أنه يحق للموظفين من مختلف الجنسيات المشاركة في هذه المبادرة.

المبادرات الصحية

1500

زمن التنفيذ

يومان

عدد المنفذين

15 ألفا

المستفيدون

160 ألفا

من أهم المبادرات

الطبابة الجبلية

تطعيم سكان الهجر

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مبادرات صحية لدعم المرابطين

احم عائلتك من السكري

دورك في رعاية المريض

احم نفسك من الأنفلونزا

مريضك يهمنا

نعم أنا في خدمتك

الزواج الآمن

خطورة المضادات الحيوية

الأيدي النظيفة تنقذ الأرواح

افحص نبضك ليطمئن قلبك

افحص واطمئن

الأشعة أمان

الإعاقة ليست نهاية الحياة

الأمراض المزمنة

التسوق الصحي