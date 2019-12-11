استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بمكتبه في الإمارة أمس، رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين بالمنطقة التابعة للهيئة السعودية للمهندسين فايز العنزي وأعضاء اللجنة. وفي بداية الاستقبال رحب بالجميع، مؤكدا أن المنطقة شهدت نقلة كبيرة في مجال التعليم العالي، مما أسهم في تخريج أعداد كبيرة من المهندسين والمهندسات من أبناء المنطقة، مشيرا إلى أهمية الدور الفاعل للجنة في تطوير المهندس السعودي والارتقاء بجودة الخدمات الهندسية المقدمة، وإسهامهم في مسيرة التنمية والازدهار، في ظل الدعم والرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، في نهضة دوت الخليج في شتى المجالات. ثم اطلع على الأهداف الإستراتيجية العامة للجنة، ودورها في الاضطلاع بتحقيق الرؤية التكاملية للهيئة، بالإضافة إلى مهام اللجنة ومبادراتها وأنشطتها وإنجازاتها التي تمت خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية وجهودها في الارتقاء بمهنة الهندسة بالمنطقة، بالإضافة إلى أن اللجنة التنسيقية بالمنطقة تضم في عضويتها أكثر من 700 مهندس ومهندسة. من جهة أخرى، التقى الأمير فهد بن سلطان أول من أمس في اللقاء الأسبوعي، أهالي المنطقة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية، المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يطلع على مهام لجنة المهندسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.