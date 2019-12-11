65 دفاية غير مطابقة للمواصفات خلال عامين

فيما تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على سحب عينات عشوائية من بعض المنتجات، لدراسة معدلات الالتزام بالمواصفات القياسية في المنتجات المتداولة بالسوق، أوضح نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات والمتحدث الرسمي للهيئة طامس الحمادي لـ«دوت الخليج»، بأن الهيئة قامت خلال عامي 2018 و2019 بسحب عدد من الدفايات واختبارها بمختبرات الهيئة في الرياض والفروع والمختبرات الخاصة، حيث وصل عدد عينات الدفايات في 2018 إلى 141 عينة منها 88 مطابقة للمواصفات و53 غير مطابقة، أما في عام 2019 فتم سحب 154 عينة من الدفايات المعروضة بالأسواق، وتم اختبار بعضها وأظهرت النتائج وجود 24 دفاية مطابقة و12 غير مطابقة. بينما هناك 118 عينة لا تزال تحت الاختبار.

سلامة وصحة المستهلك

أوضح الحمادي أن الهيئة تنصح المستهلكين بضرورة اقتناء منتجات الدفايات المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية حفاظا على سلامة وصحة المستهلك وسلامة البيئة، حيث إنه من الضروري أن تكون الدفاية آمنة وذات جودة عالية، مع التأكد من جودة السلك الكهربائي، حيث يجب ألا يزيد طوله عن مترين ولا تقل مساحة المقطع عن 1.5 مم2، وتنصح الهيئة المستهلكين بالتأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال بجوار الدفاية عند الاستخدام، وألا تتجاوز قدرة الدفاية عن 2500 واط للجهد 220 فولت، مع الحرص على التوصيل المباشر بفيش الجدار وعدم تعدد التوصيلات لإطالة سلك الدفاية.

مخاطر

قال الحمادي «تتعدد المخاطر التي قد تسببها أجهزة التدفئة غير المطابقة للمواصفات، ومن بين تلك المخاطر، تهديد مباشر على سلامة المستهلك، وقد تكون سببا في وقوع حرائق، إضافة إلى أن المنتجات غير المطابقة تؤثر على معدلات السلامة والأمان في السوق».

2018

سحب 141 عينة من الدفايات

88 عينة مطابقة للمواصفات

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53 غير مطابقة

2019

سحب 154 عينة من الدفايات

24 دفاية مطابقة

12 غير مطابقة

118 عينة لا تزال تحت الاختبار