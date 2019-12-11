65 دفاية غير مطابقة للمواصفات خلال عامين

سلامة وصحة المستهلك
أوضح الحمادي أن الهيئة تنصح المستهلكين بضرورة اقتناء منتجات الدفايات المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية حفاظا على سلامة وصحة المستهلك وسلامة البيئة، حيث إنه من الضروري أن تكون الدفاية آمنة وذات جودة عالية، مع التأكد من جودة السلك الكهربائي، حيث يجب ألا يزيد طوله عن مترين ولا تقل مساحة المقطع عن 1.5 مم2، وتنصح الهيئة المستهلكين بالتأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال بجوار الدفاية عند الاستخدام، وألا تتجاوز قدرة الدفاية عن 2500 واط للجهد 220 فولت، مع الحرص على التوصيل المباشر بفيش الجدار وعدم تعدد التوصيلات لإطالة سلك الدفاية.
مخاطر
قال الحمادي «تتعدد المخاطر التي قد تسببها أجهزة التدفئة غير المطابقة للمواصفات، ومن بين تلك المخاطر، تهديد مباشر على سلامة المستهلك، وقد تكون سببا في وقوع حرائق، إضافة إلى أن المنتجات غير المطابقة تؤثر على معدلات السلامة والأمان في السوق».
2018
سحب 141 عينة من الدفايات
88 عينة مطابقة للمواصفات
53 غير مطابقة
2019
سحب 154 عينة من الدفايات
24 دفاية مطابقة
12 غير مطابقة
118 عينة لا تزال تحت الاختبار
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