5 محاور لبرنامج أسس الإصلاح الفعال لسياسات التعليم

نفذت وزارة التعليم البرنامج التدريبي «أسس الإصلاح الفعال لسياسات التعليم: البحث وصنع السياسات» المقدم من مركز بحوث سياسات التعليم بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يستمر لمدة 5 أيام، ويستهدف فئة المهتمين بدراسات وأبحاث سياسات التعليم.

وكان وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير إبراهيم البديوي افتتح البرنامج بمشاركة عدد من القطاعات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها. وأوضح البديوي أن البرنامج يهدف إلى تعريف المهتمين بأهم قضايا سياسات التعليم، تمهيدا لتأهيلهم كباحثين في مجال بحوث سياسات التعليم، مؤكدا للمشاركين على أهمية الاستفادة القصوى من فعاليات البرنامج، بما يسهم في بناء القدرات في مجال تحسين السياسات التعليمية وصناعة القرار.

تجويد العمل

أشار وكيل التخطيط والتطوير إلى الشراكة القائمة بين وزارة التعليم، والبنك الدولي لتنفيذ العديد من البرامج التطويرية التي تسعى من خلالها الوزارة إلى تطوير المنظومة التعليمية، وتجويد العمل؛ لإيجاد بيئات تعليمية قادرة على صناعة مفهوم تربوي وتعليمي مواكب لطموحات وتطلعات قيادة المملكة. وتطرق المشاركون في الجلسات التدريبية خلال اليوم الأول إلى مراجعة مفاهيم إدارة التعليم، وعملية الربط مع صنع السياسات الفعالة، وتنفيذ التعليم عبر المستويات المختلفة من الأنظمة التعليمية، كذلك مراجعة أطر المفاهيم الملهمة لدعم وتقديم أفضل الممارسات الإدارية.

البرنامج الإثرائي

أقامت الإدارة العامة للموهوبين البرنامج العلمي الإثرائي الدولي للطلبة الموهوبين المشاركين في رحلة اليابان، حيث ينتظم طلاب وطالبات المملكة الموهوبون في رحلة تعليمية إلى اليابان لاستكشاف مجالات متنوعة من العلوم والتقنية، وتنمية السلوك الإبداعي والقدرات الشخصية والقيادية لديهم، بالإضافة إلى التعرف على مبادئ علوم الحاسب وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتعرض لمواطن التفوق والإبداع في بيوت التعليم والابتكار الرائدة هناك. وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للموهوبين سارة الحمود أن البرنامج يأتي كمرحلة تمهيدية تسبق البرنامج الدولي المقام في اليابان لتعريف الطلاب على آخر ما توصلت إليه التقنية.

محاور البرنامج التدريبي

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إدارة نظام التعليم الفعال

دعم السياسات الفعالة للمعلم

مفاهيم وطرق تمويل التعليم

بناء الأسس لتعليم الطفولة المبكرة

تقوية تقييم الطلاب والمناهج