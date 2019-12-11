أمير القصيم: الدرعية نواة الدولة السعودية

قال أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل إن «الدرعية جديرة بهذه المكانة التاريخية التي يوليها لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ومهما قُدم لها من دعم وعطاء فنظل مقصرين بحقها كونها العاصمة الرمز، وحري بكل فرد من أبناء هذا دوت الخليج أن يفتخر ويعتز بهذه البلدة التي قامت على أساسها هذه الدولة المباركة». وقال «إن الدرعية اكتسبت أهميتها التاريخية كونها نواة الدولة السعودية ، وكانت ذات سيادة قومية سابقا وأصبحت ذات أهمية تاريخية حالياً، وعلينا ترسيخ كل خطوة تاريخية مرت وحدثت بها ليعلم أبناء هذه البلاد المباركة ما مرت به عاصمتهم الرمز من أحداث تاريخية امتدت لقرون. جاء ذلك في كلمته خلال جلسته الأسبوعية مع المواطنين بقصر التوحيد بمدينة بريدة من وكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأهالي المنطقة، التي كانت بعنوان «الدرعية.. العاصمة الرمز قراءة في المكانة التاريخية»، قدمها الأستاذ في التاريخ السياسي الحديث في جامعة القصيم الدكتور خليفة المسعود، تناول من خلالها تاريخ الدرعية.



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