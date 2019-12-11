أمير القصيم: الدرعية نواة الدولة السعودية

جاء ذلك في كلمته خلال جلسته الأسبوعية مع المواطنين بقصر التوحيد بمدينة بريدة من وكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأهالي المنطقة، التي كانت بعنوان «الدرعية.. العاصمة الرمز قراءة في المكانة التاريخية»، قدمها الأستاذ في التاريخ السياسي الحديث في جامعة القصيم الدكتور خليفة المسعود، تناول من خلالها تاريخ الدرعية.
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