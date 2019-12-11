الملك وولي العهد يهنئان رئيس بوركينا فاسو



بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لرئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقية تهنئة لرئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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