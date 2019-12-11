الأحوال المدنية المتنقلة تزور 365 موقعا

نفذت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بنوعيها، الحقائب والعربات، 365 زيارة لقطاعات حكومية وخاصة، وجهات تعليمية في عدد من المحافظات والمراكز، محققةً أرقامًا مميزة على مستوى الخدمات المتنقلة المقدمة للمستفيدين في مدن ومحافظات المملكة، وذلك خلال شهر ربيع الأول من العام الهجري الحالي 1441. وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت». يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، حيث تساهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة في الخدمات المقدمة، من خلال اختصار الوقت وتقليل الجهد على المواطنين الذين تحد بعض الظروف من تمكنهم من إنجاز الإجراءات الخاصة بهم.



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