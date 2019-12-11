استحداث 5 رياض أطفال في الأحساء

اعتمد مساعد المدير العام للتعليم في الأحساء للشؤون المدرسية يوسف الملحم، استحداث 5 رياض أطفال في مدن وبلدات الأحساء، ويتم البدء بتشغيلها بعد توفير الهيئة التعليمية والإدارية والتجهيزات المدرسة من وفر الإدارة، وافتتاحها وتشغيلها اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، وذلك ضمن خطة التوسع الخمسية لرياض الأطفال للأعوام الخمسة المقبلة. وأبان الملحم أن المسميات المعتمدة لرياض الأطفال الجديدة ومواقعها هي: روضة الأجيال في ابتدائية النور بالهفوف، وروضة النخيل في ابتدائية زينب بنت خزيمة في حرض، وروضة السراج في الابتدائية الأولى بالمركز، وروضة النجوم في الابتدائية الثانية في العمران. وروضة المروج في الابتدائية الأولى بأم ربيعة بقطاع المبرز.



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