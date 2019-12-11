تطوير خدمات المجلس الاستشاري لذوي الإعاقة في جازان

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، مدير عام فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمنطقة أحمد القنفذي ومساعده مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان رئيس المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة فوزية عبده باصهي، وأعضاء المجلس، الذين قدموا للسلام عليه بعد إقرار المجلس وتشكيل أعضائه. واستهل اللقاء بكلمة، أكد فيها أن تشكيل المجلس بالمنطقة، يأتي منسجماً مع الأهداف التي تسعى القيادة الحكيمة لتحقيقها من رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، ويساعدهم للحصول على الرعاية والتأهيل اللازمين، وذلك بالتنسيق مع جميع القطاعات الخدمية في المنطقة. ووجه الأمير محمد بن عبدالعزيز رئيسة وأعضاء المجلس بأهمية الحرص والمتابعة المستمرة، والقيام بكل ما من شأنه تطوير وتعميق الخدمات التي يقدمها المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع من قدراته للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية والعطاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



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