70 مليون ريال لمشاريع بلدية في عسير

وقع أمين منطقة عسير وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة، عددا من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة بقيمة تجاوزت 70 مليون ريال مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة. وأوضح الحميدي أن العقود شملت مشاريع دراسات وإشراف للأمانة والبلديات بأبها ومشاريع إعادة تأهيل وصيانة الطرق والشوارع الرئيسية للأمانة، إضافة إلى توريد 32 كشكا بقيمة بلغت 49618135 ريالا، ومشروعي تطوير وتسوير المخططات والمقابر في بلديتي المجاردة والبرك بقيمة بلغت 10578485 ريالا، فيما كلفت مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة لبلديتي الصبيخة وظهران الجنوب ما يقارب 4769249 ريالا. وكان نصيب مبادرة أنسنة المدن من خلال مشاريع إنشاء الحدائق والساحات في بلدية قنا قرابة 99219750 ريالا، فيما كلف مشروع نظام المراقبة الذكية لبلدية الساحل قيمة قدرت بـ4701375 ريالا. وأضاف الحميدي أن تلك العقود تأتي استمرارا وحرصا من أمانة منطقة عسير على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها، مؤكدا أهمية أن تكون كافة المشاريع مطابقة للجودة وإنجازها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير.



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