السعودية اليوم / اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية تبدأ بالخرطوم



الخرطوم 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم اجتماعات الدورة الـ 39 للجمعية العمومية لاتحاد إذاعات الدول العربية "الآسبو" والاحتفال بيوبيله الذهبي برعاية رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر وأعضاء الاتحاد وعدد من الشخصيات السياسية وأعضاء السلك الدبلوماسي.

ورأس وفد المملكة العربية

وفي كلمة الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أن الاتحاد أحد منصات التكامل بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ويعد نموذجًا في التعاون العملي وفقًا لأهداف وبرامج الاتحاد في تحقيق نتائج ملموسة تعايشها الشعوب العربية من خلال التبادل البرامج في قطاعي الإذاعة والتلفزيون.

من جانبه دعا وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إلى الشراكات بين الدول العربية في مجال الإعلام والاهتمام بالتدريب المشترك لإيصال الصورة الحقيقية وتخطي ظاهرة النمطية في نقل الأخبار، ووصف هذا التعاون بأنه "مسؤولية كبيرة".

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الخرطوم 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسبدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم اجتماعات الدورة الـ 39 للجمعية العمومية لاتحاد إذاعات الدول العربية "الآسبو" والاحتفال بيوبيله الذهبي برعاية رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر وأعضاء الاتحاد وعدد من الشخصيات السياسية وأعضاء السلك الدبلوماسي.ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماعات النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للإذاعات العربية الأستاذ سعد بن محمد الجريس.وفي كلمة الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أن الاتحاد أحد منصات التكامل بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ويعد نموذجًا في التعاون العملي وفقًا لأهداف وبرامج الاتحاد في تحقيق نتائج ملموسة تعايشها الشعوب العربية من خلال التبادل البرامج في قطاعي الإذاعة والتلفزيون.من جانبه دعا وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إلى الشراكات بين الدول العربية في مجال الإعلام والاهتمام بالتدريب المشترك لإيصال الصورة الحقيقية وتخطي ظاهرة النمطية في نقل الأخبار، ووصف هذا التعاون بأنه "مسؤولية كبيرة".// انتهى //01:02ت م0361

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.