السعودية اليوم / تعليم صبيا ينظم لقاءً عن " مخاطر الألعاب الإلكترونية ودور الأسرة"



صبيا 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

نظمت إدارة تعليم صبيا ممثلة بقسم التوجية والإرشاد، اليوم ، لقاءً تعريفياً بعنوان " مخاطر الألعاب الإلكترونية ودور الأسرة "، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بإدارة تعليم صبيا حنان الحازمي وعدد من منسوبات الإدارات النسائية والطالبات والأمهات، وذلك بقاعة السمو.

واسُتهل اللقاء بكلمة للمساعدة للشؤون التعليمية رحبت فيها بالمشاركات والحاضرات ، مبرزة الدور التربوي للمدرسة تجاه الطلاب والطالبات المتمثل في نقل المعرفة والتعلم وتعزز النظام القيمي والسلوكي لدى الطلاب وبناء شخصياتهم وحمايتهم من كل مايفسد فكرهم وسلوكهم.

من جانبها أكدت رئيسية قسم التوجية والإرشاد عبير عباس ، أن الإرشاد الطلابي يُعد من الأسس الجوهرية في مهنة التعليم حيثُ ينصب اهتمام بالتحصيل الدراسي وبناء الطالبات سلوكياً وقيميا، موضحة أن اللقاء يهدف إلى تعريف بمخاطر استخدام الألعاب الإلكترونية التي تعد سلاح ذو حدين إيجابية وسلبية، ووسائل التقنية التي تتيح التواصل مع الآخرين وأضرارها على الطالبات.

وتخلل الملتقى عروض مرئية وإنشادية وعدد من الاستفسارات والمداخلات من قبل الأمهات بالتجارب في حياتهم اليومية لدى الأبناء .

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