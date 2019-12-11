السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يتفقد موقع مشروع نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس



الرس 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم, خطوات استكمال مشروع نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس, الذي سيقام على مساحة 17,600,000 متر مربع.

واطلع سموه فور وصوله على مخططات نادي الطيران السعودي, والمشتملة على مبنى اداري واستقبال واكاديمية ومدرج أولي بطول 400م, بالإضافة إلى مخطط انشاء المدرج الرئيسي بطول 1600م.

واستمع سموه من قبل أمين لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم الدكتور يوسف العريني عن خطوات العمل في نادي الطيران السعودي, الذي أوضح أن النادي يشتمل على عدد من الخدمات المقدمة للطيران المظلي والنزل الريفية وموقع للتدريب على الطيران واكاديمية مخصصة للطيران, بالإضافة إلى مقر لصالة الصيانة, ومهاجع للطائرات, منوهاً بالجهود التي تقدمها إدارة النقل وبلدية محافظة الرس وغرفة الرس لإنشاء واستكمال النادي لخدمة محبي هذه الهواية, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه ومتابعته الدائمة لخدمة هواة هذه

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أن مشروع نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس سيكون نواة لمطار مساند للإخلاء الطبي والطوارئ لخدمة غرب وجنوب منطقة القصيم, مبيناً سموه أن المشروع هو أحد جهود لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة, مثمناً لأمين اللجنة الدكتور يوسف العريني جهوده المتميزة لإنجاز هذا المشروع بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى, لافتاً الانتباه إلى أن المشروع سيحتوي على أكاديمية للطيران الشراعي وعدد من التخصصات الأخرى بعلوم الطيران.

وأوضح سمو أمير منطقة القصيم أن المشروع الطموح سيحقق توازناً تنموياً يخدم غرب وجنوب المنطقة بشكل كبير,, وسيتحقق من خلاله فرصاً وظيفية لأبناء المنطقة ويفتح آفاقاً خدمية وتنموية كبيرة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

رافق سموه خلال الزيارة التفقدية وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومستشار أمير المنطقة إبراهيم الماجد, ومحافظ الرس حسين العساف, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع, ومدير عام خدمات المياه المهندس عبدالمحسن الفريحي, ومدراء الجهات الحكومية والأمنية وعدد من المهتمين.

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الرس 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم, خطوات استكمال مشروع نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس, الذي سيقام على مساحة 17,600,000 متر مربع.واطلع سموه فور وصوله على مخططات نادي الطيران السعودي, والمشتملة على مبنى اداري واستقبال واكاديمية ومدرج أولي بطول 400م, بالإضافة إلى مخطط انشاء المدرج الرئيسي بطول 1600م.واستمع سموه من قبل أمين لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم الدكتور يوسف العريني عن خطوات العمل في نادي الطيران السعودي, الذي أوضح أن النادي يشتمل على عدد من الخدمات المقدمة للطيران المظلي والنزل الريفية وموقع للتدريب على الطيران واكاديمية مخصصة للطيران, بالإضافة إلى مقر لصالة الصيانة, ومهاجع للطائرات, منوهاً بالجهود التي تقدمها إدارة النقل وبلدية محافظة الرس وغرفة الرس لإنشاء واستكمال النادي لخدمة محبي هذه الهواية, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه ومتابعته الدائمة لخدمة هواة هذه الرياضة من أبناء المنطقة .وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أن مشروع نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس سيكون نواة لمطار مساند للإخلاء الطبي والطوارئ لخدمة غرب وجنوب منطقة القصيم, مبيناً سموه أن المشروع هو أحد جهود لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة, مثمناً لأمين اللجنة الدكتور يوسف العريني جهوده المتميزة لإنجاز هذا المشروع بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى, لافتاً الانتباه إلى أن المشروع سيحتوي على أكاديمية للطيران الشراعي وعدد من التخصصات الأخرى بعلوم الطيران.وأوضح سمو أمير منطقة القصيم أن المشروع الطموح سيحقق توازناً تنموياً يخدم غرب وجنوب المنطقة بشكل كبير,, وسيتحقق من خلاله فرصاً وظيفية لأبناء المنطقة ويفتح آفاقاً خدمية وتنموية كبيرة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.رافق سموه خلال الزيارة التفقدية وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومستشار أمير المنطقة إبراهيم الماجد, ومحافظ الرس حسين العساف, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع, ومدير عام خدمات المياه المهندس عبدالمحسن الفريحي, ومدراء الجهات الحكومية والأمنية وعدد من المهتمين.// انتهى //00:13ت م0352

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