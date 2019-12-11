السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ في اتصال هاتفي رفاييل كروسي بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية



الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير

وتمنى سمو ولي العهد التوفيق للسيد كروسي في مهامه، مجددا سموه التأكيد على تعاون المملكة وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.

// انتهى //

23:30ت م

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الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً بالسيد رفاييل كروسي لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتمنى سمو ولي العهد التوفيق للسيد كروسي في مهامه، مجددا سموه التأكيد على تعاون المملكة وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.// انتهى //23:30ت م0351

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