السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد يقدم واجب العزاء لأسرة الشغدلي



حائل 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل واجب العزاء لأسرة الشغدلي في وفاة عثمان بن صالح الشغدلي - رحمه الله- .

جاء ذلك خلال زيارة عزاء ومواساة قام بها سموه لمنزل أسرة الفقيد بمدينة حائل مساء اليوم ، التقى خلالها بأقارب وأبناء الفقيد كل من فايز ويوسف وأحمد ، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .

من جهتهم أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل على زيارته ومشاركتهم العزاء التي خففت مصابهم ، سائلين الله أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته وأن يكتب له الأجر والثواب .

// انتهى //

20:49ت م

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