السعودية | 13.3 تريليون ريـال دخلت الخزانة السعودية في 18 عاما

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بلغت الإيرادات الفعلية التي دخلت خزانة الدولة في آخر 18 عاما مجتمعة، نحو 13.3 تريليون ريال، منها 917 مليار ريال في 2019 جاءت نتيجة زيادة الإيرادات غير النفطية.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، سجلت الميزانية إيرادات تتجاوز تريليون ريال في خمسة أعوام، منها 1.1 تريليون ريال في عام 2008، ثم في أربعة أعوام متتالية، هي 2011 بإيرادات تبلغ نحو 1.12 تريليون ريال، ونحو 1.25 تريليون ريال في عام 2012 “الأعلى على الإطلاق”، و1.15 تريليون ريال في عام 2013، و1.04 تريليون ريال في عام 2014.

وشهدت الإيرادات الفعلية ارتفاعا مستمرا لأربعة أعوام متتالية من 2003 حتى 2006، بنسب 38 في المائة، و34 في المائة، و44 في المائة، و19 في المائة على التوالي.

بعدها، ولعام واحد، تراجعت الإيرادات في 2007 بنسبة 5 في المائة مقارنة بـ 2006، وفي عام 2008، سجلت إيرادات السعودية قفزة كبيرة وصلت إلى 1.1 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 71 في المائة، وبقيمة 458 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها في 2007، البالغة 643 مليار ريال، إذ حدثت هذه القفزة في الإيرادات، نتيجة الطفرة غير المسبوقة في أسعار النفط وتسجيله مستويات 147 دولارا.

وبعد المستويات القياسية لأسعار النفط في 2008، كان من الطبيعي أن تتراجع في 2009، وتزامن مع هذا التراجع الأزمة المالية العالمية، التي ضربت الاقتصاد العالمي برمته في العام نفسه.

ونظرا لتضافر العوامل السابقة، فقد تراجعت إيرادات السعودية في 2009 بنسبة 54 في المائة، لتصل إلى 510 مليارات ريال، متراجعة عن مستوياتها في 2008 بنحو 591 مليار ريال.