شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شخص من جبل بالجوه في سراة عبيدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) باشرت فرق الدفاع المدني في سراة عبيده اليوم (الثلاثاء)، بلاغاً عن سقوط شخص من فوق جبل بالجوه إلى أسفل وادي وحتشك. باشرت فرق الدفاع المدني في سراة عبيده اليوم (الثلاثاء)، بلاغاً عن سقوط شخص من فوق جبل بالجوه إلى أسفل وادي وحتشك. وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعرض الشخص لإصابات ونقله عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.