صوت يسقط رئيس بلدي العاصمة المقدسة

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جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة) أسقط صوت واحد رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة مستور المطرفي، بعد منافسة شرسة على رئاسة المجلس للفترة الثالثة مع نواف نامي الشريف. أسقط صوت واحد رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة مستور المطرفي، بعد منافسة شرسة على رئاسة المجلس للفترة الثالثة مع نواف نامي الشريف. وحصل المطرفي على ١٣ صوتاً مقابل ١٤ للشريف، فيما اكتسح الدكتور أحمد الباز المرشحين لنيابة المجلس بحصوله على ١١ صوتاً مقابل صوت واحد لنائب الرئيس السابق فهد الروقي. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم (الثلاثاء) برئاسة رئيسه السابق مستور المطرفي.



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