محمد بن مسعود - الدمام - استقبل مدير هيئة الهلال الأحمر بالطائف، مدير مرور الطائف العقيد علي فيحان الشيباني، يرافقه مدير الشؤون الإدارية بالمرور. وخلال اللقاء جرى بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين بما يخدم العملية الإسعافية والمرورية.

Advertisements 11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 12:39 AM "الشيباني" يزور "هلال الطائف" لبحث التعاون والتنسيق المشترك "الشيباني" يزور "هلال الطائف" لبحث التعاون والتنسيق المشترك استقبل مدير هيئة الهلال الأحمر بالطائف، مدير مرور الطائف العقيد علي فيحان الشيباني، يرافقه مدير الشؤون الإدارية بالمرور. وخلال اللقاء جرى بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين بما يخدم العملية الإسعافية والمرورية.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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