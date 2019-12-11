، "شرطة تبوك" تنفي صحة ادعاء مواطن بعدم التجاوب مع بلاغ سرقة سيارته ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الغبان": اتخذنا الإجراءات كافة.. والمواطن لم يتعاون لاستكمال التحقيق

نفت شرطة منطقة تبوك صحة ادعاء أحد المواطنين في محافظة حقل بعدم تجاوب الشرطة معه في بلاغ سرقة سيارته؛ إذ ادعى أحد المواطنين في مقطع فيديو، تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تجاوب الشرطة معه في بلاغه.

وتفصيلاً، أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، عدم صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو، يتذمر فيه أحد المواطنين من عدم تفاعل الدوريات الأمنية وشرطة محافظة حقل مع بلاغه عن تعرُّض سيارته للسرقة.

وأوضح "الغبان" أن شرطة حقل باشرت بتاريخ 12 ربيع الآخر 1441هـ بلاغًا من المواطن الذي يتحدث بمقطع الفيديو عن سرقة سيارته، وعدم اتهامه أحدًا بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة في حينه، إلا أنه امتنع عن التعاون لاستكمال إجراءات التحقيق في بلاغه بعد اتصاله وإفادته بأنه عُثر عليها في أحد الأودية التي تبعد 30 كم عن المحافظة.

وأضاف: بادرت الجهات الأمنية المختصة بالبحث عنه وضبطه، وباستجوابه اتهم شخصين بسرقة سيارته؛ وتم استدعاؤهما وإيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.تبوك شرطة تبوك سرقة سيارة المتحدث الإعلامي بشرطة تبوك خالد الغبان