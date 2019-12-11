- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بالعاصمة الرياض، من وجود ضباب يحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع، وخاصة طريق الدمام وطريق القصيم.
ودعا "أمن الطرق" السائقين لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه في هذه المواقع، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.الرياض القوات الخاصة لأمن الطرق الضباب
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 12:29 AM
يحد من الرؤية الأفقية وخاصة في طريقي الدمام والقصيم
نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بالعاصمة الرياض، من وجود ضباب يحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع، وخاصة طريق الدمام وطريق القصيم.
ودعا "أمن الطرق" السائقين لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه في هذه المواقع، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.
، "أمن الطرق" ينبه مستخدمي طرق الرياض من "الضباب" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أمن الطرق" ينبه مستخدمي طرق الرياض من "الضباب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.