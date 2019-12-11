، ولي العهد يهنئ "كروسي" على تقلُّده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد تعاون السعودية وتنسيقها لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام بقطاع الطاقة الوطني

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا بـ"رفاييل كروسي" لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتمنى سمو ولي العهد التوفيق لـ"كروسي" في مهامه، مجددًا سموه التشديد على تعاون السعودية وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.ولي العهد الأمير محمد سلمان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل كروسي