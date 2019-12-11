، ولي العهد يهنئ "كروسي" على تقلُّده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا بـ"رفاييل كروسي" لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتمنى سمو ولي العهد التوفيق لـ"كروسي" في مهامه، مجددًا سموه التشديد على تعاون السعودية وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.ولي العهد الأمير محمد سلمان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل كروسي
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 12:28 AM
أكد تعاون السعودية وتنسيقها لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام بقطاع الطاقة الوطني
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا بـ"رفاييل كروسي" لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتمنى سمو ولي العهد التوفيق لـ"كروسي" في مهامه، مجددًا سموه التشديد على تعاون السعودية وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.
، ولي العهد يهنئ "كروسي" على تقلُّده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يهنئ "كروسي" على تقلُّده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.