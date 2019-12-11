، مقتل رجل أمن بإطلاق نار واحتجاز رهائن بولاية نيوجيرسي الأمريكية ،

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أفادت مصادر صحفية بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين بإطلاق نار، الثلاثاء، في مدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأميركية.
وفى التفاصيل، أفادت مراسلة قناة العربية أن مسلحين في نيوجيرسي أطلقا النار على 4 من رجال الأمن ما أدى لمقتل أحدهم.
وتحدث مسؤول محلي في نيوجيرسي من موقع إطلاق النار عن احتجاز عدد من الأشخاص داخل أحد المباني، فيما يتوقع أن يكون هناك أكثر من قتيل في إطلاق النار.
وتوجهت فرق التدخل السريعفرق التدخل السريع
إلى الموقع حيث قامت الشرطة بإغلاق إحدى الطرق الرئيسية في جيرسي سيتي الواقعة على ضفة نهر هادسون المقابلة لمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك.
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي توجه عناصره إلى الموقع، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق نار وقع داخل محل بقالة صغير وتحدثت عن إصابة شرطي برصاصة في الرأس.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس باستمرار إطلاق نار كثيف في المنطقة، فيما انتشرت مقاطع فيديو على موقع تويتر تظهر انتشاراً كبيراً لقوات الأمن وتحركها على أحد الأرصفة.أمريكا ولاية نيوجيرسي إطلاق نار فرق التدخل السريع
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 12:50 AM
"التدخل السريع" انتقل للموقع والشرطة أغلقت إحدى الطرق الرئيسية
أفادت مصادر صحفية بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين بإطلاق نار، الثلاثاء، في مدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأميركية.
وفى التفاصيل، أفادت مراسلة قناة العربية أن مسلحين في نيوجيرسي أطلقا النار على 4 من رجال الأمن ما أدى لمقتل أحدهم.
وتحدث مسؤول محلي في نيوجيرسي من موقع إطلاق النار عن احتجاز عدد من الأشخاص داخل أحد المباني، فيما يتوقع أن يكون هناك أكثر من قتيل في إطلاق النار.
وتوجهت فرق التدخل السريعفرق التدخل السريع
إلى الموقع حيث قامت الشرطة بإغلاق إحدى الطرق الرئيسية في جيرسي سيتي الواقعة على ضفة نهر هادسون المقابلة لمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك.
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي توجه عناصره إلى الموقع، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق نار وقع داخل محل بقالة صغير وتحدثت عن إصابة شرطي برصاصة في الرأس.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس باستمرار إطلاق نار كثيف في المنطقة، فيما انتشرت مقاطع فيديو على موقع تويتر تظهر انتشاراً كبيراً لقوات الأمن وتحركها على أحد الأرصفة.
، مقتل رجل أمن بإطلاق نار واحتجاز رهائن بولاية نيوجيرسي الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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