، "شرطة تبوك" تنفي صحة ادعاء مواطن بعدم التجاوب مع بلاغ سرقة سيارته ،

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نفت شرطة منطقة تبوك صحة ادعاء أحد المواطنين في محافظة حقل بعدم تجاوب الشرطة معه في بلاغ سرقة سيارته؛ إذ ادعى أحد المواطنين في مقطع فيديو، تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تجاوب الشرطة معه في بلاغه.
وتفصيلاً، أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، عدم صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو، يتذمر فيه أحد المواطنين من عدم تفاعل الدوريات الأمنية وشرطة محافظة حقل مع بلاغه عن تعرُّض سيارته للسرقة.
وأوضح "الغبان" أن شرطة حقل باشرت بتاريخ 12 ربيع الآخر 1441هـ بلاغًا من المواطن الذي يتحدث بمقطع الفيديو عن سرقة سيارته، وعدم اتهامه أحدًا بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة في حينه، إلا أنه امتنع عن التعاون لاستكمال إجراءات التحقيق في بلاغه بعد اتصاله وإفادته بأنه عُثر عليها في أحد الأودية التي تبعد 30 كم عن المحافظة.
وأضاف: بادرت الجهات الأمنية المختصة بالبحث عنه وضبطه، وباستجوابه اتهم شخصين بسرقة سيارته؛ وتم استدعاؤهما وإيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.تبوك شرطة تبوك سرقة سيارة المتحدث الإعلامي بشرطة تبوك خالد الغبان
"شرطة تبوك" تنفي صحة ادعاء مواطن بعدم التجاوب مع بلاغ سرقة سيارتهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-11
نفت شرطة منطقة تبوك صحة ادعاء أحد المواطنين في محافظة حقل بعدم تجاوب الشرطة معه في بلاغ سرقة سيارته؛ إذ ادعى أحد المواطنين في مقطع فيديو، تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تجاوب الشرطة معه في بلاغه.
وتفصيلاً، أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، عدم صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو، يتذمر فيه أحد المواطنين من عدم تفاعل الدوريات الأمنية وشرطة محافظة حقل مع بلاغه عن تعرُّض سيارته للسرقة.
وأوضح "الغبان" أن شرطة حقل باشرت بتاريخ 12 ربيع الآخر 1441هـ بلاغًا من المواطن الذي يتحدث بمقطع الفيديو عن سرقة سيارته، وعدم اتهامه أحدًا بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة في حينه، إلا أنه امتنع عن التعاون لاستكمال إجراءات التحقيق في بلاغه بعد اتصاله وإفادته بأنه عُثر عليها في أحد الأودية التي تبعد 30 كم عن المحافظة.
وأضاف: بادرت الجهات الأمنية المختصة بالبحث عنه وضبطه، وباستجوابه اتهم شخصين بسرقة سيارته؛ وتم استدعاؤهما وإيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
12:34 AM
"الغبان": اتخذنا الإجراءات كافة.. والمواطن لم يتعاون لاستكمال التحقيق
نفت شرطة منطقة تبوك صحة ادعاء أحد المواطنين في محافظة حقل بعدم تجاوب الشرطة معه في بلاغ سرقة سيارته؛ إذ ادعى أحد المواطنين في مقطع فيديو، تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تجاوب الشرطة معه في بلاغه.
وتفصيلاً، أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، عدم صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو، يتذمر فيه أحد المواطنين من عدم تفاعل الدوريات الأمنية وشرطة محافظة حقل مع بلاغه عن تعرُّض سيارته للسرقة.
وأوضح "الغبان" أن شرطة حقل باشرت بتاريخ 12 ربيع الآخر 1441هـ بلاغًا من المواطن الذي يتحدث بمقطع الفيديو عن سرقة سيارته، وعدم اتهامه أحدًا بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة في حينه، إلا أنه امتنع عن التعاون لاستكمال إجراءات التحقيق في بلاغه بعد اتصاله وإفادته بأنه عُثر عليها في أحد الأودية التي تبعد 30 كم عن المحافظة.
وأضاف: بادرت الجهات الأمنية المختصة بالبحث عنه وضبطه، وباستجوابه اتهم شخصين بسرقة سيارته؛ وتم استدعاؤهما وإيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
، "شرطة تبوك" تنفي صحة ادعاء مواطن بعدم التجاوب مع بلاغ سرقة سيارته ،
المصدر : الخليج 365
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