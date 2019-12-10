اخبار السعوديه

مواطن يشكو من عدم التفاعل مع بلاغه.. شرطة تبوك ترد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يشكو من عدم التفاعل مع بلاغه.. شرطة تبوك ترد والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، عدم صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو يتذمر فيه أحد المواطنين من عدم تفاعل الدوريات الأمنية وشرطة محافظة حقل مع بلاغه عن تعرض سيارته للسرقة.

وتابع: "باشرت شرطة محافظة حقل بتاريخ 1441/4/12هـ بلاغاً من المواطن الذي يتحدث بمقطع الفيديو عن سرقة سيارته وعدم اتهامه أحد بذلك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حينه، إلا أنه امتنع عن التعاون لاستكمال إجراءات التحقيق في بلاغه، بعد اتصاله وإفادته أنه عثر عليها في أحد الأودية التي تبعد 30 كم عن المحافظة".

وأضاف: "بادرت الجهات الأمنية المختصة بالبحث عنه وضبطه، وباستجوابه اتهم شخصين بسرقة سيارته، وتم استدعاؤهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يشكو من عدم التفاعل مع بلاغه.. شرطة تبوك ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا