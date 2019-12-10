شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يشكو من عدم التفاعل مع بلاغه.. شرطة تبوك ترد والان نبدء بالتفاصيل
وتابع: "باشرت شرطة محافظة حقل بتاريخ 1441/4/12هـ بلاغاً من المواطن الذي يتحدث بمقطع الفيديو عن سرقة سيارته وعدم اتهامه أحد بذلك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حينه، إلا أنه امتنع عن التعاون لاستكمال إجراءات التحقيق في بلاغه، بعد اتصاله وإفادته أنه عثر عليها في أحد الأودية التي تبعد 30 كم عن المحافظة".
وأضاف: "بادرت الجهات الأمنية المختصة بالبحث عنه وضبطه، وباستجوابه اتهم شخصين بسرقة سيارته، وتم استدعاؤهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة".
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